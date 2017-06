Waymo (Google) commence à tester ses camions autonomes

Waymo, filiale d'Alphabet maison mère de Google, aurait commencé les tests de ses camions autonomes. C’est du moins ce qu’avance le site BuzzFeed News. Après avoir repéré un des camions Waymo sur une photo, le site a contacté la compagnie.

Une personne de chez Waymo a confirmé qu’ils avaient commencé les tests des camions autonomes sur les routes. L’objectif est de savoir comment intégrer au mieux la technologie de Waymo et son savoir-faire de huit ans dans un camion. Les bus autonomes permettront de réduire les centaines d’accidents de camions qui ont lieu sur les routes chaque année aux États-Unis.



La compagnie déclare également que pour le moment seul un véhicule est actuellement en test et que la présence d’un chauffeur est nécessaire. Waymo vient concurrencer Uber sur le marché des camions autonomes. Le service de covoiturage avait acheté il y a un an la startup Otta et a déjà livré des véhicules autonomes.



