Wearhaus Arc : le casque social débarque en France

Le casque de la startup californienne, Werahaus, arrive actuellement chez les revendeurs agréés de l’Hexagone et sur le site officiel de la marque. Il s’agit d’un modèle sans fil et supraauriculaire qui se revendique comme un « casque social ».

Pour Wearahaus, l’idée est d’utiliser la technologie Bluetooth afin de partager le signal sonore avec d’autres utilisateurs du casque qui se trouveraient à proximité. Le système fonctionne pour l’instant entre deux modèles situés à moins de 30 mètres. Une fois que le mode « broadcast » est activé, le casque émet le signal audio que le second appareil reçoit en activant le mode réception. Les réglages de la synchronisation passent par l’application mobile Wearhaus pour iOS et Android ou par des commandes gestuelles. Le contrôle des cercles lumineux disposés sur les oreillettes y est également à portée de main. Quant aux fonctions basiques du casque, on retrouve sur l’oreillette droite un pavé tactile.

Le casque sans fil dispose d’une autonomie de 16 heures grâce à une batterie de 1200 mAh. Le constructeur annonce également une isolation de qualité et une réponse de fréquence 20 – 20kHz pour ces haut-parleurs à double membrane de 40 mm. Enfin, le constructeur promet d'améliorer le casque tout au long de sa vie par des mises à jours. La première prévue cet été devrait doter les Arc d'un système de réduction de bruit. Wearhaus Arc est vendu à un prix conseillé de 199,99 €.

