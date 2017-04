Stockage : WD porte son record à 12 To

Western Digital arrive sur tous les fronts. Après My Passport SSD qui bénéficie d’un format réduit, la société américaine présente un nouveau disque dur baptisé Ultrastar He12. Il implémente la technologie HelioSeal de Western Digital. Par rapport à ses prédécesseurs, la capacité atteint les 12 To et le périphérique consomme moins d’énergie.

Comme son nom le suggère, Ultrastar He12 comporte un gaz d’hélium à l’intérieur. Ce gaz étant plus léger que l’air, le constructeur peut surmonter les limites présentées par les disques durs classiques. Pour rappel, ce type de périphérique comporte plusieurs têtes de lectures et de disques magnétiques tournantes afin d’augmenter la capacité de stockage. L’air impose plus de friction lors des rotations à grande vitesse contrairement à l’hélium qui est moins dense. Si le modèle précédent comptait sept disques magnétiques, l’Ultrastar He12 en accueil huit ayant chacun une capacité d’environ 1,5 To.

La firme américaine n’a pas encore dévoilé le prix de son disque dur à l’hélium alors que le produit est expédié chez les distributeurs actuellement. Les versions disponibles sont de type 512e SATA 3 (6Gbps), 4Kn SATA 3 (6Gbps), 4Kn SAS (12Gbps) et 512e SAS (12Gbps).

