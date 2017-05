Whatsapp de nouveau disponible après une panne mondiale

Hier, le service de messagerie Whatsapp a été victime d’une panne temporaire. Plusieurs de ses utilisateurs dans le monde entier ne pouvaient plus avoir accès au service. Ce désagrément a duré près de deux heures.

Dans la soirée d’hier, des utilisateurs se sont rendu compte qu’ils n’avaient plus accès à Whatsapp. Cette panne ne concernait pas uniquement la France mais également plusieurs pays du monde entier. Les utilisateurs se sont mis à lancer le mouvement #whatsappdown sur les réseaux sociaux afin de signaler le problèmes en espérant rétablir le service au plus vite.

On ignore encore les raisons de cette panne. Facebook qui détient Whatsapp ne s’est pas prononcée de manière officielle. Mark Zuckerberg a seulement déclaré sur son compte Twitter que la compagnie essayait de trouver une solution. Après deux heures de panne, soit à minuit passé heure française, Whatsapp était enfin de retour pour le bonheur de ses utilisateurs. Quant aux explications... elles sont toujours aux abonnées absents.



