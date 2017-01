Whatsapp : une « porte dérobée » permettrait d’avoir accès à vos conversations

Une faille dans l’application Whatsapp permettrait d’avoir accès aux conversations cryptées. C’est le quotidien britannique The Guardian qui a révélé l’affaire vendredi. Il s’agirait plus précisément d’une porte dérobée ou « backdoor »en anglais. C’est Tobias Boelter, un chercheur en cryptographie qui a fait la découverte de cette porte dérobée. C’est grâce à cette faille que l’application détenue par Facebook est capable de récupérer des messages cryptés envoyés mais non lus.

En effet, le chiffrement des messages sur Whatsapp se fait grâce à l’échange de « clés » entre deux interlocuteurs. Toutefois, lorsqu’un utilisateur se déconnecte et se reconnecte, il se voit alors attribué une nouvelle clé. C’est à ce moment-là qu’apparaît la porte dérobée. Whatsapp peut alors déchiffrer les messages envoyés mais pas encore lus.



D’après Tobias Boelter, l’existence de cette faille pourrait permettre aux autorités de demander à Whatsapp les archives des conversations. Cette porte dérobée représente une mine d’or pour les agences de sécurité et pour le gouvernement. Cependant, elle représente également une menace pour la liberté d’expression des millions d’utilisateurs de l’application.



