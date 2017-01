Windows 10 : les e-books arrivent dans la build 15014

Alors que la Creators Update de Windows 10 ne devrait pas sortir avant avril prochain, Microsoft continue à diffuser des préversions à un rythme très soutenu. Après avoir publié des builds 15002 et 15007 la semaine passée, voilà que l'éditeur de Redmond nous propose une build 15014. Quoi de neuf à l'horizon ? Plein de petites nouveautés.



L'édition 15014 de Windows 10, disponible à la fois sur PC mais également sur mobile, vient de débarquer sur les serveurs du Windows Insider. Nous l'évoquions récemment : grâce à cette nouvelle version, il est désormais possible d'acquérir des e-books depuis le Windows Store, puis de les consulter sous Microsoft Edge. Cette fonctionnalité n'est accessible que depuis les États-Unis. Edge s'enrichit pour l'occasion d'une nouvelle fonction : une bibliothèque dédiée aux e-books. Le navigateur propose des options de lecture améliorées, qui permettent entre autres de personnaliser la taille des caractères, les contrôles de navigation, le thème, etc.



De son côté, Cortana change partiellement de look, notamment au niveau des ombrés de la barre de recherche et une police plus grande et colorée dans le Centre d'Action et de Notification. Toujours en ce qui concerne l'aspect esthétique de l'OS, le gestionnaire d'affichage, accessible depuis le module Paramètres, profite quant à lui d'un choix plus large pour la couleur d'accentuation.

Enfin, Microsoft a opéré une multitude de petits changements au sein de l'OS. L'outil d'optimisation du PC, qui permet de libérer de l'espace, peut désormais fonctionner de manière automatique (jusqu'à présent, il fallait le lancer manuellement). Wi-Fi Sense et les services payants Wi-Fi ont été fusionnés (PC & Mobile). L'économiseur de batterie hérite d'un curseur qui permet de basculer automatiquement entre différents modes qui permettent tantôt de privilégier les performances, tantôt la gestion de batterie. Un premier pas vers le Mode Gaming qui devrait intégrer la Creators Update de Windows 10, en somme.

Bref, voilà une nouvelle update qui apporte un joli lot de nouveautés. Pour la tester, il suffit de s'inscrire au Windows Insider Program et d'accéder aux fonctions Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Dans la section Recevoir des builds Insider Preview, cliquez sur Commencer et assurez-vous que le curseur de réception des builds est bien réglé sur Rapide.



La Creators Update devrait sortir en avril, tandis qu'une version RTM devrait être diffusée en mars prochain.



>> Windows 10 : le top des trucs et astuces