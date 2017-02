Windows 10 : la build 15025 prend en charge le braille

C'est à un rythme de plus en plus en soutenu que Microsoft publie de nouvelles bêtas de Windows 10, en attendant la Creators Update d'avril. Après la 15019, sortie vendredi dernier, c'est au tour de la 15025 de se montrer officiellement sur le Web. La nouvelle édition du système d'exploitation introduit le support du braille et du son mono.



La toute nouvelle préversion de Windows 10 qui vient d'être diffusée par Microsoft apporte deux nouveautés pertinentes : le support du son mono, et la prise en charge du braille, à condition bien entendu de disposer du matériel adéquat. Le braille est en fait l'une des nombreuses fonctions désormais accessibles depuis le Narrateur (disponible via les Options d'ergonomie). Le module est encore bêta et nécessite un logiciel comme BRLTTY ou Liblouis.



Quant au son mono, il se révèle utile lorsque l'on n'utilise qu'un seul écouteur (histoire de ne pas se couper totalement du reste du monde), mais que le son est diffusé par défaut en stéréo. Cette nouvelle fonctionnalité se situe elle aussi dans les Options d'ergonomie, mais il convient cette fois de se rendre dans le module Autres options pour y accéder. La build 15019 profite également de nouvelles fonctionnalités plus mineures, destinées tantôt au mode nuit, tantôt au Gaming mode. Enfin, on notera que les extensions de Microsoft Edge sont de nouveau supportées.



Pour profiter de cette nouvelle préversion, il convient de se rendre dans les Paramètres de votre actuelle version du système de Windows 10. Rendez-vous ensuite sur Mise à jour et sécurité, puis activez le Programme Windows Insider. Microsoft précise qu'au moment du téléchargement, la barre de progression peut sembler se figer à 0%. Rien d'anormal, en réalité : la build 15025 est bien en cours de téléchargement. Patientez un petit moment et elle devrait s'installer sans problème.