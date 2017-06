Windows 10 : la build 16226 nous innonde encore de nouveautés

Il y a deux semaines, Microsoft une nouvelle bêta de Windows 10 chargée de nouveautés. Le géant de Redmond récidive aujourd'hui avec une build 16226 encore bien lotie en nouvelles fonctionnalités et corrections en tout genre.

Voici donc un petit résumé de tout ce qui vous attend si vous décidez de télécharger la nouvelle préversion de Windows 10 :

Microsoft Edge permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités du navigateur, même lorsqu'une fenêtre en JavaScript semble en bloquer l'accès. Il est donc possible de fermer un onglet (une option introduite dans l'édition 16199), d'accéder aux paramètres, de fermer totalement l'application, etc. Lorsque l'on sauvegarde un favori, on accède désormais à une arborescence, organisée en dossiers et sous-dossiers. Par ailleurs, l'édition des favoris déjà enregistrés a été améliorée. Enfin, histoire de faciliter la migration depuis la concurrence, on peut maintenant importer les Cookies et les paramètres de Chrome au sein de Microsoft Edge.

Cortana s'enrichit d'une fonction liée au format EPUB (livre, magazine ou document numérique). Lorsque l'on sélectionne du texte, on peut le copier et demander à Cortana d'y ajouter des notes, de le mettre en surbrillance ou de le souligner. Cortana peut également lancer une recherche sur le texte en question.Autre fonctionnalité : les livres acquis via le Windows Store sont désormais accessibles depuis n'importe quel appareil sous Windows 10, et on peut reprendre sa lecture, retrouver ses favoris et ses notes, toujours depuis quel appareil Windows 10.

Windows 10 fait le plein de nouveaux emojis visibles ci-dessous, et hérite également un petit moteur de recherche dédié à ces fameuses icônes.

La build profite de OneDrive Files On-Demand , la nouvelle application permettant d'accéder plus simplement à son contenu en ligne, mais aussi et surtout, de mieux le gérer (notamment en ce qui concerne les fichiers qui doivent être enregistrés sur l'appareil, et ceux qui doivent rester en ligne, tout en étant accessible sous forme de preview).

Le clavier virtuel s'améliore et prend désormais en charge à 100% de nombreuses langues, dont le français. On profite dans la foulée d'un mode de prédiction encore plus avancé et d'une icône permettant de voir si du texte a été collé dans le presse-papier.

Windows Sonic , une fonction introduite dans la Creators Update et qui permet de profiter d'une restitution audio spatiale avec un casque ou des écouteurs, bénéficie elle aussi d'une petite amélioration. Son activation s'effectue maintenant via le clic droit de la souris sur l'icône audio du centre de notification. Il est alors possible de choisir parmi différents préréglages.

Pour les joueurs , et notamment ceux qui possèdent une Xbox One, Microsoft a intégré à cette édition de Windows 10 une nouvelle aide, qui permet de résoudre les problèmes en cas d'impossibilité de connexion, de difficulté à jouer en multi, etc.

Le Gestionnaire de tâches s'enrichit d'un nouvel outil, qui permet de voir l'utilisation du GPU.



Le Gestionnaire de stockage , désormais intégré au module Paramètres, propose désormais d'effacer directement les précédentes versions de Windows.

, désormais intégré au module Paramètres, propose désormais d'effacer directement les précédentes versions de Windows. L'Explorateur de fichiers bénéficie d'une fonction de partage, accessible directement depuis un clic droit.

Toutes ces fonctionnalités et quelques autres sont accessibles librement depuis le programme Windows Insider de Microsoft. Pour y accéder, il suffit de vous rendre dans la fonction Paramètres de Windows 10, de cliquer sur Mise à jour et sécurité, de vous rendre sur Programme Windows Insider et presser le bouton Commencer. Cette version nous offre un avant-goût des nouveautés qui seront accessibles dans la Fall Creators Update (Redstone 3), qui devrait sortir d'ici la fin d'année. Notez enfin que Microsoft vient également de publier deux nouvelles éditions de Windows 10 Mobile, accessibles tantôt via le Fast ring (version 15226), tantôt le Slow ring (édition 15223).

