Windows 10 Cloud : ça a le goût et l'odeur de Windows RT, mais pas que...

Il semble que Microsoft travaille actuellement sur une version allégée de Windows 10, laquelle reposerait essentiellement sur des outils en ligne. C'est du moins ce que laisse envisager le nom de « Windows 10 Cloud ». Et pourtant, ce n'est pas si simple. Car l'OS serait en réalité une version de Windows dédiée surtout aux applications UWP (Unified Windows Platform), et rien d'autre. Tout ceci ne vous rappelle rien ?



Repérée il y a peu dans les méandres du kit de développement 15003 de Windows 10, la version Cloud de Windows 10 pourrait sortir dans le courant de l'année. Si l'on ne sait pas grand-chose de cette nouvelle édition, Mary Jo Foley de ZDNet, toujours très bien renseignée, a interrogé l'une de ses sources. Et selon elle, il ne s'agirait pas d'un OS reposant totalement sur le Cloud, mais plutôt d'un système d'exploitation très allégé, et consacré essentiellement aux applications UWP que l'on trouve dans le Windows Store.



>> Windows 10 : les astuces pour améliorer la sécurité



Tout ceci n'est pas sans rappeler Windows RT, qui alimentait sur les tablettes Surface RT, Surface RT 2 et la Lumia 2520. Lui aussi se consacrait exclusivement aux applications que l'on trouvait dans le Windows Store, sans autre porte de sortie. C'était en fait tout l'apanage de cette version de Windows sortie en 2012, et qui n'aura finalement duré que deux ans avant que Microsoft l'enterre. Car les développeurs n'ont pas suivi, et les utilisateurs se sont vite retrouvés à court d'applications. De quoi les détourner à jamais de Windows RT et les faire retourner à Windows 7 ou 8.



Windows 10 Cloud est-il destiné à connaître le même échec ? Peut-être pas : car cet OS pourrait être en réalité dédié aux processeurs ARM, sur lesquels il est désormais possible de faire tourner les logiciels x86 classiques. En conséquence, Windows 10 Cloud pourrait bénéficier d'une quantité beaucoup plus large d'applications, ce qui a fait défaut à Windows RT. Si l'on ignore quand exactement Microsoft compte présenter Windows 10 Cloud, il se pourrait que l'éditeur de Redmond fasse toute la lumière sur cet OS dans les mois à venir, probablement aux alentours de la Creators Update de Windows 10, prévue pour avril prochain.