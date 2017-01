Windows 10 : Microsoft nous explique le Game Mode en vidéo

Microsoft travaille d'arrache-pied sur sa nouvelle version de Windows 10, baptisée Creators Update. Parmi toutes les fonctionnalités que l'éditeur de Redmond s'apprête à ajouter à son système d'exploitation, il en est une que tous les joueurs attendent : le Game Mode. Microsoft nous en dit un peu plus sur cette toute nouvelle fonctionnalité.



Pour accéder au Game Mode de Windows 10 Creators Update, il suffira de presser la combinaison de touches [Windows] + [G], ou d'appuyer sur le bouton Xbox de la manette. Le petit module qui se lance alors n'est pas une réelle nouveauté : c'est lui qui permet déjà de capturer la vidéo d'un jeu dans l'actuelle version de Windows 10. Mais dans la prochaine édition du système d'exploitation, celui-ci ira plus loin, puisqu'il permettra de prioriser le jeu au niveau du CPU et du GPU, et mettra sur pause toutes les autres tâches en cours. L'application laissera néanmoins le choix pour chaque jeu, au cas où l'utilisateur souhaiterait que son PC continue à exécuter des calculs sur une autre application pendant qu'il joue.

Microsoft nous en dit un peu plus sur le Game Mode de Windows 10.

Cette nouvelle fonctionnalité sera compatible avec les jeux UWP (Universal Windows Platform), mais également avec les jeux Win32 classiques. Enfin, le module Game Mode permettra également de streamer directement ses parties sur Beam, la plate-forme de streaming de jeu détenue par Microsoft depuis août 2016.





En revanche, le Game Mode ne sera pas intégré à la préversion de Windows 10 qui sortira dès demain. C'est ce que vient de tweeter Major Nelson, toujours très au fait des nouvelles releases de Microsoft. La fonctionnalité n'est pas encore tout à fait finalisée, mais devrait l'être dans les prochaines semaines. Quant à la version finalisée de la Creators Update de Windows 10, elle est quant à elle toujours attendue pour avril 2017.

