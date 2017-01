Windows 10 pourra se verrouiller quand vous vous éloignez

Microsoft travaille actuellement sur une nouvelle fonction pour Windows 10, qui permettrait au système de verrouiller automatiquement la session en cours lorsque l’utilisateur s’éloigne de son ordinateur. Pour cela, il utiliserait la caméra frontale de l’appareil, d’une manière similaire à Windows Hello, qui permet quant à lui de se connecter en fixant la caméra du regard.

Cette similarité avec Windows Hello aurait valu à ce projet le surnom de « Windows Goodbye » en interne. Son vrai nom, Dynamic Lock, a pu être découvert dans les dernières build de test de Windows 10. Le but de la fonction est donc de verrouiller l’ordinateur une fois que la caméra détecte que le visage de l’utilisateur s’éloigne. Il deviendrait ainsi possible de quitter son poste de travail sans avoir à se soucier de verrouiller sa session, Windows s’en chargeant automatiquement.

Dynamic Lock pourrait faire partie de la Creators Update de Windows 10, prévue pour le mois d’avril prochain. Rappelons que cette nouvelle version du système devrait proposer des nouveautés comme Paint 3D, ainsi que de nouvelles fonctions pour le jeu vidéo, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.



Lire : Windows 10 : les astuces pour améliorer la sécurité