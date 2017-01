Le Windows Store aura enfin droit à ses e-books

Si les e-books se sont peu à peu installés dans les boutiques en ligne, ils manquaient encore cruellement à l'appel du Windows Store. Bonne nouvelle, car ce sera bientôt chose faite. Microsoft aura pris son temps, mais l'entreprise travaille actuellement à l'intégration de livres électroniques dans sa boutique et devrait prochainement les proposer au sein de Windows 10 et Windows 10 Mobile.



Le site MSPoweruser a eu le privilège de voir une préversion de Windows 10 Mobile, laquelle permet d'accéder à une nouvelle fonctionnalité du Windows Store. Celle-ci offre un accès à des livres électroniques, consultables au sein du navigateur Microsoft Edge. Le Windows Store s'apprête donc à accueillir une nouvelle section. L'acquisition d'un e-book fonctionne de la même manière que l'achat d'une application, d'un jeu ou d'un album. En novembre dernier, Microsoft rendait Edge compatible avec le format EPUB, une norme très populaire chez les stores d'e-books. La diffusion d'e-books au sein du Windows Store est donc la suite logique de cette compatibilité avec le format EPUB.



On ignore pour l'instant si Microsoft compte porter cette fonctionnalité sur d'autres appareils. Pourra-t-on consulter ses e-books sur Android et iOS ? Voilà un sujet sur lequel Microsoft va devoir se pencher pour se démarquer, car la concurrence en la matière (Amazon, Google Play, iBooks...) est déjà très bien installée. Quoi qu'il en soit, cette option sera intégrée à la Creators Update de Windows 10 qui pointera le bout de son nez en avril prochain. Mais il est probable que Microsoft la propose aussi en avant-première au sein d'une build Windows Insider.