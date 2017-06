Windows 10 : Microsoft publie par erreur une nouvelle build qui fait tout planter

Hier, les abonnés au programme Windows Insider ont eu la surprise de recevoir une nouvelle version de Windows 10. Si la version destinée aux ordinateurs s'installe sans anicroche (tout en occasionnant des problèmes de stabilité quand même), c'est la version pour mobiles qui souffre d'un sérieux bug : elle rend le smartphone totalement inutilisable.



Coup dur pour le système de mises à jour du Windows Insider, le programme permettant de profiter des versions bêta de Windows 10. Une nouvelle préversion a en effet été diffusée hier, sans que Microsoft n'ait cependant donné son feu vert. Microsoft s'est donc fendu d'un billet sur son blog, s'excusant de la diffusion involontaire de cette version de Windows 10 estampilée 16212. « Cela s'est produit à cause d'un déploiement effectué par inadvertance sur le système qui pousse les builds sur les postes des Insiders. L'équipe a rapidement réussi à stopper le déploiement et à empêcher l'installation de ces builds. Notre analyse montre que seulement un petit nombre de personnes ont eu ces builds. »



Quelles sont les conséquences de cette preview sur le système ? Si le déploiement peut entraîner quelques problèmes de stabilité sur PC, il est encore plus nuisible sur smartphone. Microsoft met ainsi en garde les utilisateurs de Windows 10 Mobile : la mise à jour ne s'installe pas complètement, et oblige le smartphone à être redémarré. Pas de chance, car l'appareil en devient totalement inutilisable, rebootant sans cesse. Unique solution : réinitialiser totalement l'appareil à partir du programme Windows Device Recory Tool.



Face à ce fiasco, Microsoft a annoncé sur Twitter et sur son blog qu'il n'y aurait pas de mise à jour de Windows 10 cette semaine. Rendez-vous donc (peut-être ?) la semaine prochaine pour une nouvelle build de Windows 10. Et cette fois, il vaudra mieux jeter un oeil sur le blog officiel de Microsoft avant d'installer quoi que ce soit.