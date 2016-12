Windows 10 : les mises à jour automatiques pourront enfin être arrêtées

Depuis la sortie de Windows 10 l’an dernier, les utilisateurs du système d’exploitation de Microsoft subissent très régulièrement des mises à jour intempestives de leurs ordinateurs. Un problème souvent pointé du doigt et que la firme de Mountain View s’est décidée enfin à corriger.

Toutes les semaines, c’est le même souci en voulant lancer son ordinateur. Il faut parfois attendre plus d’une dizaine de minutes avant que celui-ci ne puisse fonctionner. Ce n’est pas pour autant la configuration ou la vitesse de lecture du disque dur qui est en cause, mais une énième mise à jour de Windows qui finit de s’installer. Depuis son lancement en juillet 2015, Microsoft met régulièrement à jour Windows 10 sans demander aux utilisateurs s’ils souhaitent installer la mise à jour directement, mais en le faisant d’office à l’extinction de l’ordinateur.

Plus d’un an après la sortie de Windows 10, Microsoft a donc décidé de prendre en main ce problème avec la dernière Windows 10 Creators Update. Prévue pour l’an prochain, cette mise à jour, connue jusque-là sous le nom de Redstone 2, rajoutera notamment Paint 3D, une meilleure expérience de jeux en 4K ou le support de nombreux casques de réalité virtuelle. Par ailleurs, comme le signale le site Winaero, elle permettra aux utilisateurs de mettre en pause les mises à jour automatiques de Windows 10 : « Une option spéciale a été ajoutée à la page des mises à jour Windows. Une fois activées, les mises à jour seront retenues pendant 35 jours ». Pour activer cette option, à partir de la build 14997 de Windows 10, il vous suffit de vous rendre dans le menu de mise à jour, puis « options avancées » et d’activer le bouton « mettre les mises à jour en pause ».

Il ne s’agit pas de la seule nouveauté de la Creators Update concernant les mises à jour. Celles-ci devraient également être plus rapides au téléchargement comme à l’installation avec une réduction de 35 % du poids des données téléchargées. Windows 10 Creators Update sera disponible au téléchargement « au début de l’année 2017 ».

