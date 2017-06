Windows 10 fait le plein de nouveautés dans la build 16215

Alors que Microsoft déployait la semaine dernière une nouvelle préversion de Windows 10 « par erreur », et la retirait quasi immédiatement de ses serveurs, voilà que l'éditeur nous gratifie d'une nouvelle build, la 16215. Et une fois n'est pas coutume, cette build profite d'une impressionnante quantité de nouveautés.



Windows 10 profite tout d'abord d'une mise à jour du Centre d'actions, qui change partiellement de look. Le menu Démarrer jouit quant à lui du mode Acrylique et voit quelques bugs d'affichage corrigés. L'outil de partage, accessible depuis le shell de Windows, dispose d'une nouvelle fonctionnalité : si vous partagez un lien, comme un site Web sous Microsoft Edge ou vers une application du Windows Store, Microsoft a ajouté une option permettant de copier ce lien dans le presse-papier. Dès lors, il est possible de récupérer le lien dans n'importe quelle application.



Le module Paramètres profite d'une nouvelle option, accessible depuis la fonction Personnalisation et dédiée à la lecture vidéo. Les applications Photos, Groove Musique et Films et TV détectent mieux le contenu enregistré en local. En outre, Windows 10 intègre désormais un outil de réglage dédié à la HDR (à condition bien évidemment de disposer d'un écran compatible).



L'assistante Cortana bénéficie elle aussi de quelques innovations. Cortana peut ainsi détecter, dans vos photos, si un événement est annoncé (si vous prenez une photo annonçant un concert, par exemple). Si vous utilisez un stylet, entourez un événement à l'écran : Cortana détectera automatiquement la date, afin de vous proposer de l'enregistrer et de vous proposer un rappel au moment venu.

Microsoft Edge profite également de quelques nouveautés. Il est désormais possible d'épingler un site dans la Barre des tâches, et ce, directement depuis le navigateur. Le navigateur dispose d'un nouveau mode d'affichage en plein écran en pressant la touche F11 (eh oui, l'actuelle version de Edge n'en a pas, à moins de basculer en mode tablette). Enfin, on peut désormais annoter des livres EPUB consultés depuis le navigateur (ajout de commentaires, surlignage, etc.).



La partie dédiée aux jeux vidéo jouit de quelques améliorations : la Barre de jeu dispose d'un bouton permettant d'activer ou de désactiver le Game Mode depuis n'importe quel jeu. Il est désormais possible de réaliser des captures en HDR.



Windows Ink et le stylet ne sont pas en reste et s'enrichissent de multiples fonctionnalités. Windows 10 reconnaît davantage de gestes, permet une meilleure édition et une meilleure détection manuscrite. En outre, on peut désormais scroller directement sur une page à l'aide du stylet, sans passer par la barre de défilement.



Enfin, le clavier virtuel fait également peau neuve, et livre une nouvelle méthode de prédiction lorsque l'utilisateur tape du texte. Microsoft a également intégré un nouveau panneau d’émoji, qui permet d'accéder rapidement à une icône lors de l'envoi d'un message.

Toutes ces mises à jour sont accessibles depuis le programme Windows Insider, lequel est totalement gratuit. Pour en profiter, rendez-vous dans le module Paramètres de Windows 10, puis cliquez sur Mise à jour et sécurité et sur Programme Windows Insider. Acceptez de souscrire au programme en question, et réglez la fréquence des mises à jour sur Rapide. L'ordinateur va alors redémarrer. Retournez sur Paramètres > Mise à jour et sécurité et lancez une recherche de mise à jour depuis le Windows Update.



Actuellement en bêta, ces nouveautés seront intégrées officiellement à la mise à jour Fall Update de Windows 10, laquelle sera diffusée d'ici la fin de l'année 2017.