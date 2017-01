Windows 10 : optimiser le système pour le gaming en 15 étapes

Windows 10 est un système destiné à être utilisé pour réaliser toutes sortes de tâches sur une très large panoplie d’appareils. Le système adopte donc des compromis dans ses paramétrages qui le rendent le plus polyvalent possible. Mais si on est avant tout un fan de jeux vidéo qui n’utilise son PC que pour le gaming, certains paramètres système méritent d’être modifiés pour optimiser Windows pour les jeux et gagner ces quelques pourcentages de puissance qui évitent les « lags » et offrent des animations plus fluides. Nos collègues de Tom’s Hardware vous présentent toutes ces optimisations pour rendre le système plus fluide dans les jeux.

