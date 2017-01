Windows 10 fait la retape d'une extension Microsoft pour Chrome

Après les messages intempestifs visant à pousser les utilisateurs à migrer vers Windows 10, voilà que Microsoft continue à promouvoir ses produits par pop-up interposé. Dernière affaire en date : faire la promotion d'une extension pour le navigateur Chrome au sein même de Windows 10.



Repérée par le site myce, cette publicité assumée vise à faire la promotion d'une extension intitulée Personal Shopping Assistant. Celle-ci aide l'internaute à gérer ses futurs achats sur le web : grâce à elle, il est possible d'ajouter des pages de produits à ses favoris, et d'être tenu informé au moindre changement de prix. Mais récemment, certains utilisateurs de Windows 10 ont pu voir au sein de la barre des tâches un nouveau pop-up. Celui les encourage à installer l'extension en question Personal Shopping Assistant dans sa version pour Chrome (rappelons que l'extension est compatible avec Chrome, mais a également été portée sur Microsoft Edge, Opera et Firefox).



Contacté à ce sujet par Paul Thurrott, le géant de Redmond a répondu qu'il testait « certaines fonctionnalités et modes d'information qui peuvent aider les utilisateurs dans leur expérience de Windows 10. » Verra-t-on d'autres pop-up du genre dans les prochains mois ? Pour l'instant mystère, mais Paul Thurrott se met à imaginer un OS vendu à très bas, voire gratuit, qui reposerait sur un système de publicités s'affichant dans la barre des tâches... ou ailleurs.



