On pourra revenir à Windows 10 S depuis Windows 10 Pro

Les utilisateurs de Windows 10 S, livré avec le tout nouveau Surface Laptop, ont tout loisir de migrer vers Windows 10 Pro. Mais quid de l'opération inverse ? Si celle-ci n'était pas possible jusqu'à présent, Microsoft vient de revoir sa position.



Windows 10 S est une version « allégée » de Windows 10, à destination principalement des étudiants. Comme le système d'exploitation ne reconnaît que les applications du Windows Store (il n'est pas possible d'y installer un quelconque logiciel 32 ou 64 bits), Microsoft argue que l'OS y gagne en sécurité. En outre, il consomme moins d'énergie et sort de veille instantanément. Mais comme les limitations en matière d'installation logicielle ne sont probablement du goût de tout le monde, Microsoft a tout prévu : il est possible de migrer gratuitement de Windows 10 S à Windows 10 Professionnel jusqu'à la fin de l'année. Au-delà, il en coûtera une cinquantaine d'euros aux utilisateurs. En conséquence, on peut installer ses logiciels classiques sur le Surface Laptop.



Mais alors, que se passe-t-il lorsque l'on souhaite revenir à Windows 10 S après avoir migré vers Windows 10 Pro ? Jusqu'alors, impossible de retrouver le système d'origine. Mais en diffusant son image de restauration à destination des Surface Laptop, Microsoft a finalement changé son fusil d'épaule. On peut donc retrouver Windows 10 S sur son ordinateur portable. Unique contrainte : l'image de restauration réinitialise intégralement le PC, obligeant l'utilisant à stocker ses fichiers personnels sur un autre support le temps de la migration.



L'image de récupération de Windows 10 S peut être officiellement téléchargée sur le site de Microsoft. Enfin, rappelons que l'opération de migration de Windows 10 S à Windows Pro s'opère directement depuis le Windows Store.