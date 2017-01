Windows 10 : comment se cacher de Microsoft ?

À sa sortie en 2015, Windows 10 a créé un véritable tollé chez certains internautes : malgré toutes ses qualités, le système d'exploitation n'aurait de cesse d'espionner ses utilisateurs. Microsoft a fait partiellement machine arrière, mais cette affirmation n'est toujours pas dénuée de fondement. Et même si l'éditeur se défend de ne pas utiliser les données récoltées dans un but mercantile, force est de constater que le système d'exploitation use et abuse du Cloud. Nous vous avons concocté toute une série d'astuces et de réglages avancés si vous souhaitez empêcher Windows 10 de récolter la moindre information concernant vos données ou l'utilisation que vous faites de votre PC au quotidien.

Windows 10 : les réglages pour mieux protéger votre vie privée