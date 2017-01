Comment améliorer la sécurité de Windows 10

En attendant de vous trouver un antivirus pour votre ordinateur flambant neuf, il existe déjà quelques manipulations à effectuer sous Windows 10 pour profiter de sa sécurité améliorée. La dernière version du système de Microsoft est en effet capable de profiter de nombreux outils permettant d’éviter les infections et les attaques les plus courantes, et éviter de rendre son PC vulnérable. Voici donc quelques astuces à connaître pour mieux sécuriser votre Windows 10.

Windows 10 : les astuces pour améliorer la sécurité