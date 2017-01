Windows 10 : la Creators Update devrait sortir en avril

En octobre dernier, Microsoft annonçait sa nouvelle version de Windows 10, baptisée Creators Update (ou RedStone 2). À l'époque, l'éditeur avait évoqué une sortie « début 2017 », sans donner davantage de précisions. On en sait un peu plus désormais par l'intermédiaire du site MSPoweruser : ce serait pour avril.



Selon le site en question, Microsoft aurait attribué le numéro 1704 à sa prochaine mise à jour de Windows 10. Les deux premiers chiffres représentent l'année, tandis que les deux derniers correspondent au mois de sortie. Même si, par le passé, Microsoft n'a pas toujours respecté cette nomenclature (l'Anniversary Update porte le numéro 1607, mais est sortie le 2 août 2016), tout s'est toujours joué à quelques jours près. Si la Creators Update ne sortait pas en avril, ce serait probablement à la toute fin mars que l'OS s'affichera en téléchargement sur les serveurs de Microsoft. Mais quoi qu'il en soit, il faudra patienter encore 3 mois avant de profiter de la nouvelle édition de Windows 10.



Dans le même temps, toujours selon MSPoweruser, les développeurs de Microsoft sont en train de finaliser les nouvelles fonctions de l'OS. À compter de fin janvier, l'équipe de développement de Windows 10 se concentrera sur la résolution des bugs et la sortie de patchs, et n'ajoutera plus de fonctionnalités au système d'exploitation.



Enfin, d'ici la fin de l'année, Microsoft devrait également livrer une autre mise à jour : RedStone 3. Mais pour l'instant, le développement de cette nouvelle édition n'en étant qu'à ses balbutiements, sa date de sortie peut être source de multiples changements.