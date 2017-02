Windows 10 Mobile : la build 15031 fait la part belle aux correctifs

Alors que la préversion 15031 de Windows 10 pour PC est sortie hier, c'est au tour de la bêta de Windows 10 pour les smartphones de débarquer sur les serveurs de Microsoft. Si l'on peut déplorer l'absence de nouveautés dans cette édition, on y néanmoins trouve un joli lot de correctifs dédiés au système mobile et à ses applications.



Une seule nouveauté est mentionnée par Microsoft dans cette nouvelle version de Windows 10 Mobile : l'icône de partage a changé de look (image ci-contre). Rien de transcendant en somme, Microsoft ayant préféré, dans cette édition, mettre les bouchées doubles sur les correctifs. Ainsi, l'agenda de l'application Mail a été corrigé, tout comme le copier-coller d'un texte PDF au sein de Microsoft Edge. Le bug concernant la mise en pause d'un morceau audio streamé a été supprimé et celles et ceux qui connectent régulièrement leur smartphone à leur PC seront peut-être ravis d'apprendre qu'il est désormais possible de supprimer un répertoire complet sans problème. Enfin, Microsoft a corrigé quelques bugs dans les jeux vidéo. Le reste des différentes corrections est consultable sur le blog de Microsoft.

Comme à l'accoutumée, pour profiter de toutes ces corrections, il convient d'accepter de télécharger les préversions du Windows Insider. Il faudra attendre encore un peu avant de voir l'introduction du mode d'éclairage pour la nuit, qui supprime la lumière bleue de l'écran et qui permettrait de mieux s'endormir. Des améliorations liées à Continuum devrait être aussi de la partie. Reste à savoir si toutes ces nouveautés seront intégrées à la Creators Update de Windows 10 Mobile qui devrait sortir en avril prochain, ou si elles seront ajoutées à une autre édition du système d'exploitation dans le courant de l'année.