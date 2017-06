Formula Fusion, digne successeur de Wipeout ?

Le jeu de course futuriste, Wipeout, trouve finalement un successeur en Formula Fusion dont les premières images ont été dévoilées par son développeur, R8 Studios. Si le jeu semble familier aux fans de Wipeout, c’est en partie grâce à Andrew Walker qui a travaillé sur le troisième volet de ce titre. Le développeur a ensuite dirigé Formula Fusion en collaboration avec The Designers Republic dont le succès a été fortement lié à Wipeout.

Formula Fusion propose des courses dans un univers de science-fiction. À travers les pistes, le joueur récupérera des armes et des points. Loin d’en rester à une reprise de Wipeout, le jeu de course introduit quelques nouveautés. Il sera possible de définir les caractéristiques mécaniques et de personnaliser son véhicule dans un garage. En outre, les pistes deviennent dynamiques et Formula Fusion s’adapte particulièrement aux eSports et aux streaming de jeux vidéo. En plus d’un mode spectateur, le replay présente une prise de vue au ralenti pour les moments forts.

Formula Fusion est déjà disponible sur PC au prix de 20$. Le titre inclut 8 pistes et 5 véhicules, mais R8 Studios prévoit des DLC dans un futur proche.

> > > Lire aussi Un nouveau jeu Sonic en 2D arrive le 15 août