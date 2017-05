The Witcher : le Game of Thrones de Netflix

The Witcher est en train d’être adapté en série TV par Netflix. Créée par Andrzej Sapkowski, la saga du Sorceleur est sortie de l’ombre grâce à une trilogie de jeux vidéo de haute volée.

Le troisième volet a constitué le point d’orgue de la série. Encensé par la critique, il demeure un monument du jeu de rôle pixelisé. Pour autant, son scénario ne devrait pas être repris dans la série que préparent Netflix. Le projet prévoit de se baser sur les livres d'Andrzej Sapkowski alors que les jeux vidéo prenaient place après ces écrits.

L’univers médiéval fantastique de The Witcher va passer sur le petit écran sous la houlette de Sean Daniel et Jason Brown, producteurs exécutifs de la série « The Expanse ». Andrzej Sapkowski sera consultant créatif sur le tournage. Bien qu’il ait participé à l’écriture des jeux vidéo The Witcher, il n’a jamais vu d’un bon oeil que la vie de son héros soit prolongée virtuellement alors qu’il y avait mis un point final dans La Dame du Lac, dernier roman de cette saga. L’adaptation de Netflix plaît plus à Andrzej Sapkowski qui confie être « heureux qu’elle reste fidèle au matériel et aux thèmes que j’ai passé plus de trente ans à écrire. »



A l’origine étaient les livres. Après une première histoire publiée en 1990, Andrzej Sapkowski a poursuivit les aventures de Gerald de Riv, le Sorceleur, au cours de trois recueils de nouvelles et cinq romans. Une histoire qui met en scène un homme devenu mutant pour parfaire ses compétences. Parfait assassin maîtrisant la magie, il est un tueur à gages efficace en quête de son humanité.



Pour les fans, la direction scénaristique de Netflix devrait permettre de découvrir les origines du Sorceleur. Pour Netflix, c’est l’occasion d’enfin se payer une série médiéval fantastique de premier-plan et ainsi de concurrencer HBO et son Game of Thrones.

