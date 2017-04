La Nintendo Switch accueille Wonder Boy : The Dragon’s Trap

Depuis le lancement de la Switch, Nintendo a multiplié les annonces concernant les prochains titres phares de sa dernière console. Le jeu de combat ARMS s’est dévoilé dans un trailer présentant les personnages et les armes. Splatoon 2 arrivera également après une première version qui a connu le succès sur la WiiU en 2015. Mais en attendant leurs sorties, Nintendo propose un nouveau titre sur l’eShop de la Switch. Il s’agit de Wonder Boy : The Dragon’s Trap développé par le studio français Lizardcube. Le jeu se présente comme un remake de Wonder Boy III: The Dragon’s Trap qui est sorti en 1989 sur Game Gear et Master System.

Wonder Boy: The Dragon's Trap - Nintendo eShop Trailer (Nintendo Switch)

Wonder Boy : The Dragon’s Trap est un jeu de plateforme-action se déroulant dans un univers 2D. L’histoire commence avec l’affrontement du personnage principal et d’un méchant dragon robotique qui sent sa dernière heure arrivée et jette un maléfice au héros. Celui-ci perd alors sa forme originale et devient une créature mi-humaine. Le héros peut prendre l’apparence d’un lion, d’un lézard ou bien d’une souris. Dans sa quête, il se utilisera les capacités spéciales de ses diverses formes bestiales afin de surmonter les embuches.