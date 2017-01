Star Wars : Woody Harrelson jouera le mentor de Han Solo

Ce mercredi, on a appris que le comédien Woody Harrelson rejoignait le casting du film Star Wars consacré à la jeunesse de Han Solo. Interrogé par le site Mashable, il a donné davantage d’informations sur son rôle.

Découvert dans les années 90 avec Tueurs Nés d’Oliver Stone et vu depuis notamment dans Bienvenue à Zombieland (2009), Insaisissables (2013) ou la saga Hunger Games, Woody Harrelson a été annoncé ce mercredi dans le film Star Wars consacré à Han Solo et prévu pour 2018. Le film, réalisé par Phil Lord et Christopher Miller (La Grande Aventure Lego, 21 Jump Street), racontera la jeunesse du contrebandier interprété à l’origine par Harrison Ford. Pour ce retour en arrière, ils pourront compter sur Alden Ehrenreich pour incarner Han Solo, Donald Glover (Atlanta, Community) dans le rôle de Lando Calrissian ou Emilia Clarke (Game of Thrones) dans un rôle encore inconnu. Dernier annoncé donc, Woody Harrelson rejoint à son tour le casting.

Quelques heures après l’annonce, le comédien était interviewé par le site Mashable dans le cadre d’une vidéo Facebook Live. « Je suis un mentor pour Han, mais je suis aussi un peu un criminel », explique-t-il à propos du personnage qu’il incarnera. Il devrait donc s’agir de l’équivalent d’obi Wan Kenobi dans le premier film pour Luke Skywalker, mais en version contrebandier. On ignore cependant si le film mettra en avant Jabba le Hutt ou même s’il sera présent dans le long-métrage. Woody Harrelson a toutefois confirmé qu’il devrait jouer un humain et non pas doubler un personnage extraterrestre : « Je ne pense pas que j’aurai beaucoup de maquillage ou quoi que ce soit ».

Comme Rogue One, le film consacré à la jeunesse de Han Solo ne fera pas partie de la nouvelle trilogie mais se déroulera entre les Épisodes III et IV de la saga. Il est prévu pour une sortie aux États-Unis pour mai 2018, mais pourrait être repoussé à décembre 2018.