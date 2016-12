Pas de Wifi, pas de Bluetooth mais avec un spyware : voici la tablette de la Corée du Nord !

Le Chaos Communication Congress se déroule actuellement à Hambourg et un groupe de chercheurs y a présenté la Woolim, une tablette modifiée par le gouvernement nord-coréen. L’appareil limite l’accès aux médias, surveille ses utilisateurs et sert également de plateforme pour relayer la propagande de la République démocratique populaire de Corée.

La tablette ressemble à un appareil standard, elle est fabriquée par le constructeur chinois Hoozo. Avant de la commercialiser, les autorités ont retiré certains de ses composants comme le WiFi et le Bluetooth. Puis, ils ont installé des programmes spécifiques pour la surveillance.

Le gouvernement a installé ses propres logiciels sur Woolim

L’appareil est livré avec plusieurs textes de propagande. Il peut se connecter au réseau Internet nord-coréen, accède aux programmes de télévisions locaux et propose plusieurs applications éducatives. Magnanime le gouvernement, laisse les enfants jouer à Angry Birds grâce à une version remaniée. Bien évidemment, l’utilisateur ne peut pas y ouvrir un quelconque fichier, ni les documents HMTL et encore moins les sources audio et vidéo. La tablette n’autorisera que les fichiers précédemment installés ou qu’elle a générés.

Quand le propriétaire lance une application, Woolim effectue automatiquement une capture d’écran. On peut la regarder sur un autre appareil, mais la supprimer est impossible. Étant donné que Hoozo vend cette tablette entre 160 et 200 euros en Chine, son prix pourrait plus élevé en Corée du Nord. Defait, seule une petite catégorie aisée de la population pourrait l’acheter.

L’année dernière, Florian Grunow et Niklaus Schiess ont partagé les résultats de leurs investigations relatives à RedStar OS, un système d’exploitation conçu par le régime nord-coréen à partir de Linux. C'est après cette intervention, qu'ils ont reçu Woolim de la part d’une ONG sud-coréenne dans le but de la faire connaître au "monde libre".

