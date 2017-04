World War Z : la suite relancée avec David Fincher

Alors que le film devait initialement sortir cette année et qu’on le pensait en mauvaise posture, la suite de World War Z se relance avec une belle annonce ce mercredi. Le film sera réalisé par David Fincher.

En 2013, le film World War Z, produit par Brad Pitt et réalisé par Marc Forster, avait clairement déçu aussi bien les spectateurs que la critique. Le film était trop centré sur le personnage de Gerry Lane (Brad Pitt), aux dépens du souffle épique et de la diversité qui anime le livre d’origine, écrit par Max Brooks. Face à des critiques plutôt médiocres, la suite, prévue initialement pour 2017, a finalement été repoussée, le réalisateur Juan Antonio Bayona ayant quitté le projet.

Du moins jusqu’à ce mercredi. Le site Variety, spécialisé dans le cinéma, rapporte en effet que le projet de suite serait relancé, avec David Fincher aux commandes. « Après avoir précédemment retiré le film de son agenda, les studios Paramount et Skydance semblent aller de l’avant avec une suite de World War Z réalisée par David Fincher, avec toujours Brad Pitt au casting », explique le magazine.

Il ne s’agit pour l’heure que d’un projet, le réalisateur de Se7en, Zodiac, Fight Club ou Gone Girl n’ayant pas encore signé de contrat, même si les négociations seraient bien avancées. Selon les informations de Variety, le tournage du film pourrait en effet être lancé dès le premier trimestre de l’an prochain. Le rôle de Brad Pitt dans la saga, puisqu’en plus de jouer il est également producteur des films, a dû considérablement jouer dans la décision de David Fincher. Les deux hommes ont souvent collaboré par le passé, que ce soit dans Fight Club, dans Se7en ou dans L’Étrange Histoire de Benjamin Button.