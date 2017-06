Prix, caractéristiques, date de sortie : on sait tout de la nouvelle Xbox One X

Microsoft a dévoilé la nuit dernière sa toute nouvelle console de jeux vidéo, la Xbox One X (anciennement connue sous le nom de Scorpio). L'appareil se veut la plus puissante des consoles à ce jour, est compatible 4K et HDR (jeu + vidéo), se révèle encore plus petit que la Xbox One S, et profite d'un nouveau système de refroidissement. Tous ces éléments, et bien d'autres comme son prix et sa date de disponibilité sont relatés dans notre grand dossier du jour, dont vous trouverez le lien ci-dessous.

Xbox One X : on vous dit tout sur la nouvelle console 4K de Microsoft