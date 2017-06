Dark Phoenix : on connaît enfin le réalisateur du futur film X-Men

Sophie Turner (Game of Thrones) reprendra le rôle de Jean Grey dans Dark Phoenix

Si l’on connaissait déjà le nom de la comédienne qui incarnerait Jean Grey dans le prochain X-Men Dark Phoenix, on sait désormais qui réalisera le film ainsi qu’une partie du casting.

>>> Super-héros : les 33 films prévus jusqu'en 2020

C’était jusqu’à présent une rumeur, mais l’information a finalement été confirmée ce mercredi par le magazine Entertainment Weekly. Simon Kinberg sera bien à la réalisation du film X-Men Dark Phoenix prévu pour novembre 2018. Le réalisateur n’est pas tout à fait un nouveau venu dans la franchise puisqu’il était scénariste de L’Affrontement Final, qui racontait lui aussi en partie la saga du phénix noir, mais également de Days of Future Past et d’Apocalypse. S’il n’a encore réalisé aucun long-métrage, il était également à la production de X-Men Le Commencement ou de Logan, sorti en début d’année. Bref, c’est un peu le patron de la saga X-Men qui sera en charge du prochain long-métrage.

Par ailleurs, outre l’annonce de Simon Kinberg à la réalisation, Entertainment Weekly a également dévoilé une partie du casting. Outre la confirmation de Sophie Turner, déjà présente dans Apocalypse dans le rôle de Jean Grey, de Michael Fassbender (Magneto), de James McAvoy (Xavier), de Nicholas Hoult (Le Fauve) ou de Jennifer Lawrence (Mystique), le magazine annonce également l’arrivée possible de Jessica Chastain au casting. L’actrice de Seul sur Mars, Interstellar, Zero Dark Thirsty et La Couleur des Sentiments y incarnerait Lilandra, une princesse extraterrestre qui, dans les comics, est doté de pouvoirs télépathiques et tombe amoureuse de Xavier. Jessica Chastain serait toutefois encore en négociation avec la Fox et sa présence au casting n’est donc pas encore confirmée.

Le film X-Men Dark Phoenix devrait raconter la chute de Jean Grey et sa perversion par le phénix noir, une puissance extraterrestre qui la rend avide de pouvoir et de puissance. Le film sortira aux États-Unis le 2 novembre 2018.