New Mutants : le prochain film X-Men sortira en avril 2018

La 20th Century Fox vient d'annoncer les dates de ses prochains films et contre toute attente, nous n'aurons pas un, ni deux, mais trois films X-Men en 2018. Parmi eux, on trouve New Mutants, une équipe de super-héros totalement inédite au cinéma, mais que les lecteurs de comics connaissent bien.



La 20th Century Fox vient d'annoncer les dates de ses prochains films et contre toute attente, nous n'aurons pas un, ni deux, mais trois films X-Men en 2018. Parmi eux, on trouve New Mutants, dont nous avons déjà parlé il y a quelques mois, mais qui restait finalement un projet à l'avenir incertain. On sait désormais que le film est prévu pour le 13 avril 2018 aux États-Unis. On connaît également la composition de l'équipe : on trouvera Mirage, Magie, Solar, Félina, Rocket et Warlock. Soit la quasi-totalité des personnages présents initialement dans les comics. Enfin, grâce à un premier extrait de storyboard diffusé en novembre dernier, on sait que l'équipe va devoir affronter le terrible Démon-ours, un super-vilain qui a tourmenté les jeunes mutants durant de nombreux épisodes dans les comics et qui a tué les parents de Mirage.



La relève des films X-Men des années 2000-2010 se met donc peu à peu en place. Notez qu'en 2018, sortiront également Deadpool 2 (1er juin 2018) et X-Men Dark Phoenix (2 novembre 2018). À ce rythme, et avec tout ce que les studios concurrents ont déjà annoncé (Black Panther, Ant-Man and the Wasp, Avengers Infinity War, Venom, The Flash, Aquaman...), nous aurons quasiment droit à un film de super-héros par mois l'année prochaine. Quand il n'y en a plus, il y en a encore...

>> Super-héros : quels comics faut-il avoir lus ?