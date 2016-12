Mi-Akira, mi-Indiana Jones, ce film d'animation a du potentiel

X-Story, un court-métrage réalisé Vitaliy Shushko, constitue un savant mélange entre un film d’action cyberpunk et le thriller archéologique symbolisé par Indiana Jones ou Lara Croft. L’équipe a mis deux ans pour finaliser le développement de la vidéo et au final, on peut dire que le résultat vaut largement le détour.

Un chasseur de trésors doté d’un bras bionique

X-Story

X-Story réunit tous les ingrédients d’un cocktail explosif : des armes cybernétiques, des villes perdues fantastiques, des intrigues passionnantes, et surtout, une animation de belle qualité. Le court-métrage raconte l’histoire d’un chasseur de trésor inconnu qui part à la recherche d’une ville antique. Son personnage se distingue par le caractère bionique de son bras gauche. Durant sa quête, il sera confronté à de nombreuses difficultés.

En tout, douze personnes ont participé à ce projet de 13 minutes. On peut citer entre autres Elena Volk (animation/compositing), Viktor Gullichsen (musique) ou encore Timur Gibadulin (modélisation 3D). L’équipe a travaillé pendant deux ans pour mener à bien ce film. Par rapport au trailer dévoilé l’année dernière, on remarque qu’elle a réussi à garder la qualité du graphisme.

Parmi les autres réalisations de Vitaliy Shushko figure aussi JAM, une BD qu’il a réalisée en 2012 pour le compte du studio Honkfu.

