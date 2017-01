La Xbox One s'offre un lifting et fait le plein de nouveautés

Si Windows 10 et Windows 10 Mobile profiteront tous deux d'une importante mise à jour en avril prochain, on oublie souvent que ce sera également le cas pour la Xbox One. Histoire de nous le rappeler, et de nous faire patienter jusque là, Microsoft vient de livrer une première bêta du nouvel environnement de la console. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du changement.



Baptisée Creators Update, cette mise à jour du système dédiée aux Xbox One et Xbox One S permet de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'un réagencement des options de l'écran d'Accueil. Microsoft a visiblement reçu beaucoup de plaintes de la part des joueurs, qui trouvent l'interface de la console trop complexe à utiliser. En conséquence, ses développeurs tentent d'améliorer les choses, en rendant plus rapide l'accès à certaines options, notamment aux jeux et applications récemment lancés. Par ailleurs, le jeu en cours d'utilisation apparaît désormais en fond d'écran sur l'Accueil. Microsoft a aussi refondu le module Guide, qui se veut plus clair et bénéficie d'un nouvel écran de démarrage. La Creators Update de la Xbox One profite aussi d'une meilleure gestion du multitâche et d'un accès plus rapide à l'enregistrement vidéo d'une partie. L'assistante vocale Cortana bénéficie quant à elle d'une fonction d'alarme.

Autre nouveauté intéressante : il est maintenant possible d'utiliser deux contrôleurs comme s'ils n'étaient qu'un. Selon Microsoft, cette option devrait offrir une meilleure interactivité entre deux joueurs, et que l'un puisse aider l'autre quand ce dernier est débutant. Côté audio, la Xbox One promet d'intégrer le Dolby Atmos pour Home Theater, le Dolby Atmos pour casque et le Windows HRTF. Enfin, le lecteur Blu-Ray prend en charge une version bêta du bistream passthrough, qui permet au récepteur audio de décoder le son en natif. Microsoft précise par ailleurs que tous les formats bitstream sont supportés, y compris le Dolby Atmos.

Cette nouvelle édition de l'OS de la Xbox One fourmille de petites options supplémentaires, et Microsoft promet d'en apporter d'autres d'ici la sortie de la version finalisée. Il est possible de profiter dès à présent de toutes ces nouvelles fonctions, à condition d'être sélectionné par le Xbox Hub Insider. Pour vérifier si vous bénéficiez de ce privilège, installez l'application éponyme et accessible depuis le Store. Il vous faudra certainement participer aux différents questionnaires, mais le jeu en vaut la chandelle. Sinon, il vous faudra patienter encore un peu, puisque toutes ces fonctionnalités seront disponibles en avril prochain, au de la version finalisée de la Creators Update.