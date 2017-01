Xbox One : une nouvelle interface pour améliorer les performances

Microsoft travaillerait sur une toute nouvelle interface pour sa Xbox One, afin d’améliorer non seulement l’ergonomie mais aussi les performances de sa console. Avec l’abandon progressif de Kinect, pour lequel l’interface de la console avait été pensée au départ, l’éditeur travaillerait désormais sur un écran d’accueil plus en phase avec son temps.

« Toutes les Xbox One recevront une mise à jour permettant au Guide d’effectuer des tâches plus rapidement », explique Mike Ybarra, ingénieur en chef pour la Xbox, dans un communiqué de Microsoft. Le Guide, c’est l’interface qui s’affiche lorsque le joueur appuie sur le bouton Xbox situé sur sa manette, et qui permet notamment de voir sa liste d’amis, de consulter ses messages ou encore de rejoindre un groupe de joueurs. « D’une pression sur le bouton Xbox de la manette, vous pourrez afficher un tout nouveau Guide sur la gauche de l’écran, par-dessus votre activité en cours, et ce quelle soit ce que vous étiez en train de faire ».

La gestion du multitâche avait déjà été mise en avant par Microsoft dès le lancement de sa Xbox One en 2013, la console étant notamment capable de mettre un jeu en tâche de fond pendant qu’une autre activité est en cours, ou encore d’afficher deux applications en même temps à l’écran. Ces fonctions sont gourmandes en performances, un détail qui pourrait être également amélioré avec cette mise à jour, Mike Ybarra évoquant notamment la possibilité d’enregistrer des vidéos, de les modifier et de les consulter directement dans ce Guide, ainsi que l’affichage de son score de joueur, de ses succès débloqués, des contrôles musicaux, ou encore de Cortana.

Microsoft n’a pour l’instant pas annoncé de date concernant l’arrivée de cette mise à jour sur Xbox One, mais elle pourrait être disponible en même temps que la Creators Update de Windows 10 en avril prochain.