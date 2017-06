La grosse manette de la première Xbox revient pour la Xbox One X

La légendaire grosse manette de la première console Xbox, AKA “The Duke”, va faire son retour cette année pour le lancement de la toute dernière version de la console, la Xbox One X. C’est le fabricant d’accessoires de consoles de jeux Hyperkin qui s’est associé à Microsoft pour son lancement et cette manette sera aussi compatible avec les autres appareils Windows 10.

La manette sera tout de même sensiblement améliorée pour la rendre plus fonctionnelle. Par exemple, un écran affichera le logo Xbox et le câble de raccord à la console mesurera 2m70. Microsoft a également profité de sa conférence à l’E3 pour préciser que la manette sera compatible avec toutes les versions de la console, de la première Xbox à la toute dernière Xbox One X.

Sortie en 2001 en Amérique du Nord, la Xbox avait justement marqué par la taille de sa manette plus grosse que celles d’autres consoles comme PlayStation ou Nintendo et celle-ci avait même souvent été moquée. C’est pourquoi la manette Xbox Controller S, plus fine, avait remplacé la Duke avec un design revisité pour les Xbox 360 et Xbox One. Aucune information concernant le prix de la manette n’a pour le moment été transmise mais on attend plus de nouvelles de la part de Hyperkin sur ce point.