Mais puisqu'on vous dit qu'on peut mettre une Xbox One S dans un PC portable...

Si Microsoft a tenté de réduire au maximum la taille de sa nouvelle console, la Xbox One S, d'autres imaginent qu'il est encore possible de gagner quelques précieux millimètres. C'est le pari qu'a entrepris Ben Heck, qui a voulu intégrer la console de Microsoft dans un PC portable.



Son projet, intitulé XB1S, a consisté à modifier la Xbox One S de manière à la faire tenir dans un laptop. Au terme d'un dur labeur (comme le montre la vidéo ci-dessous, il a dû démonter, découper puis reconstituer certains éléments à l'aide d'une imprimante 3D), Ben Heck a réussi son pari. Son appareil est doté d'un écran, d'un lecteur de Blu-Ray, mais pas de clavier. Pour parvenir à ses fins, Ben Heck a remplacé l'alimentation originale de la console par un modèle plus puissant, afin d'alimenter par la même occasion l'écran. Il a également remplacé le gros ventirad par deux modèles plus petits. Et a opéré tout un tas de petits changements au sein de la console originale. Mais le résultat est bel et bien là : la console fonctionne à merveille et sa manette sans fil est pleinement reconnue. L'interface de la Xbox One S réagit au quart de tour et tout est donc parfaitement jouable.



Ben Heck n'en est pas à son coup d'essai et se lance régulièrement dans de nouveaux projets visant à reconstruire et réduire des appareils high-tech. Chaque internaute peut lui soumettre de nouvelles idées sur le site http://bit.ly/2iMHnih.

La Xbox One S dans un PC portable ? C'est possible, la preuve en vidéo.