Xbox : les français peuvent enfin personnaliser leur manettes

Lancé initialement aux États-Unis l’an dernier, le service de Microsoft, Xbox Design Lab, arrive maintenant en France. Il proposera de faire des manettes sur mesure d’ici cet été.

La personnalisation se fait en ligne et concerne la couleur du boîtier, des touches ABXY, des manches ou encore des croix directionnelles. Il est également possible de graver son nom sur la manette. Avec l’arrivée de Xbox Design Lab, Microsoft va même plus loin en permettant de choisir des poignées caoutchoutées ou encore des gâchettes métallisées. Selon Microsoft, ce type de personnalisation compte près d’un milliard de combinaisons possibles. Dans tous les cas, la manette sera équipée d’une prise de casque stéréo, d’une liaison sans fil à plus de 12 mètres de portée et d’une compatibilité avec Xbox One, Windows 10, 8.1 et 7. Cependant, la liaison sans fil n’est gérée que par Windows 10 et la console. Pour les autres systèmes d’exploitation, il faudra utiliser un câble USB ou un adaptateur Xbox.

Les manettes de l’Xbox Design Lab sont proposées à 79,99 euros en France, la livraison étant gratuite. En outre, la gravure reste aussi gratuite, mais jusqu’au 19 juin.

