Voici à quoi ressemble le kit de développement de la Scorpio

Microsoft n’a pas encore dévoilé le design de sa Scorpio, la prochaine mise à jour matérielle de sa Xbox One, mais son kit de développement pourrait donner une indication de ce que nous pouvons attendre. Gamasutra vient de publier des images de ce boîtier, ainsi que ses spécifications techniques, logiquement bien supérieures à celles de la console finale.

Le kit de développement de la Scorpio, blanc et noir, partage quelques similitudes dans son design avec la Xbox One S, la photo montrant un boîtier rectangulaire blanc surmontant une partie noire plus petite, avec un bouton d’allumage tactile sur l’extrémité droite. La principale différence, outre les trois ports USB en façade, est la présence de cinq boutons programmables se trouvent au-dessus de la fente du mange-disque, ainsi qu’un écran OLED. Ces derniers, principalement utiles pour les développeurs, pourraient néanmoins disparaître de la version commerciale.

À l’intérieur, on retrouve une Scorpio aux capacités surgonflées pour que les développeurs soient à l'aise : 24 Go de mémoire vive GDDR5, un disque dur de 1 To supplémentaire, ou encore un GPU embarquant 44 unités de calcul au lieu de 40. Rappelons que la Scorpio devrait bénéficier d’une annonce en détail en juin prochain, lors de sa présentation à l’E3.



