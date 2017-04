X-Files : la série culte reviendra en septembre pour une 11e saison

C'est reparti : Fox Mulder et Dana Scully, les célèbres enquêteurs du paranormal, vont bientôt revenir sur le petit écran. La Fox vient en effet d'annoncer la mise en chantier d'une toute nouvelle saison de X-Files, la série phare des années 90.



David Madden, président de la FOX Broadcasting Company, a ainsi confirmé hier que la chaîne avait commandé une onzième saison de la série X-Files. Elle comptera dix épisodes, là où la 10e saison n'en recensait que six. Pour l'occasion, les deux acteurs emblématiques de la série, Gillian Anderson et David Duchovny, rempileront. Ils ont d'ailleurs manifesté sur Twitter leur empressement de tourner dans cette nouvelle saison, comme le montrent les deux messages ci-dessous :

La série X-Files, qui avait débuté en 1993, avait été arrêtée en 2002. En 2016, une dixième saison a été diffusée avec plus ou moins de succès (elle a rassemblé en moyenne 9,5 millions de spectateurs aux États-Unis). Le tournage de cette nouvelle saison aura lieu cet été, pour une date de diffusion qui reste encore inconnue. Mais on peut raisonnablement imaginer qu'elle le soit d'ici la fin de l'année.



Certes, on ignore encore quel sera le diffuseur en France, mais il ne fait aucun que M6 est déjà sur les rangs. Si la chaîne française tient le même calendrier que celui de la saison 10, il se pourrait donc qu'on ait le droit à cette 11e saison en début d'année prochaine.

