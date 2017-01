Hugo Barra quitte Xiaomi et la Chine

Hugo Barra a annoncé sa décision dans un tweet qui renvoyait sur une publication Facebook. Le vice-président de Xiaomi y déclare qu’il quittera la société chinoise ce mois de février. L’homme mise sur un avenir professionnel aux États-Unis après son départ. « Mes trois années et demi passées chez Xiaomi ont été la plus grande aventure de ma vie. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison », a expliqué Hugo Barra sur Twitter. Sa décision intervient au « Festival du printemps » qui est le Nouvel An chinois synonyme de nouveau départ et de changement.

Hugo Barra quittera son poste de vice-président en « début février » et prendra du repos avant de poursuivre sa carrière dans la Silicon Valley. Ce Brésilien de 40 ans bénéficie néanmoins d’un statut de conseiller chez Xiaomi. Son ancien poste sera occupé par Xiang Wang, le vice-président senior de l’entreprise chinoise.

Depuis son arrivée en Chine, Hugo Barra a apporté ses lettres de noblesse à Xiaomi au niveau national. Certains n’hésitent pas à la comparer à Apple mais la société a encore du chemin pour conquérir d’autres continents.

>>> Voir le [Test] Mi Drone : faut-il craquer pour le drone de Xiaomi ?