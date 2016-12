Un Xiaomi Mi S en approche ?

Selon les rumeurs, Xiaomi préparerait un smartphone haut de gamme doté d’un écran inférieur à 5 pouces. Précisément, le Mi S serait équipé d’une dalle de 4.6 pouces. Le constructeur chinois vise ainsi un créneau délaissé par les autres fabricants depuis que Samsung a augmenté la taille des affichages.

Un smartphone haut de gamme compact

L’écran proposerait une résolution de 1080p et sa luminosité atteindrait 600 nits. Pour sa protection, le constructeur installerait une vitre spéciale qui se démarquerait par sa forme bombée. Sur le plan technique, on rapporte la présence d’un Snapdragon 821, il est épaulé par 4 Go de mémoire vive et le téléphone bénéficierait également d’un stockage de 128 Go. De plus, cette grande capacité est aussi extensible grâce à une carte microSD.

L’alimentation est assurée par une batterie de 2600 mAh, elle est compatible avec la technologie de recharge rapide, Quick Charge 3.0. Pour les photos, le propriétaire aurait à sa disposition un capteur IMX378 de 12 Mpx, il est appuyé par un objectif qui s’ouvre à f/2,9. Pour les selfies, l’APN affiche une résolution de 4 Mpx.

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas encore commenté ces détails. À part quelques images qui ont fuité sur Weibo, aucune autre information n’est disponible.

