Xiaomi présente son nouveau smartphone, le Mi 6

Le fabricant chinois de smartphones vient de présenter son tout dernier téléphone censé concurrencer l’iPhone 7, le Galaxy S8 ou le LG G6 en termes de caractéristiques techniques. Lors d’un évènement qui s’est déroulé à Pékin, Xiaomi a donc dévoilé le Mi 6 qui dispose d’une plateforme système Snapdragon 835 avec un processeur Adreno 540 qui tourne à 2,45 GHz, 6 Go de RAM et une caméra arrière de 12 mégapixels composée d’un double objectif.



En plus des caractéristiques principales présentées ci-dessus, le Mi 6 a un écran de 5,15 pouces, intègre un lecteur d’empreintes digitales en frontal, une capacité de stockage de 64 Go par défaut et une coque en métal avec les quatre côtés incurvés. Selon le constructeur, la caméra de l’appareil photo est dotée d’un système et d’un algorithme qui permettent d’obtenir un résultat très précis sur les photos.



Le Mi 6 est également équipé d’une batterie de 3350 mAh qui doit permettre d’assurer une grande autonomie et son processeur, grâce à sa plateforme Snapdragon 835, consommerait 25% moins d’énergie que l’ancienne génération de processeurs. Enfin, concernant son prix, celui-ci variera en fonction de la RAM et la capacité de stockage choisies mais aussi de sa finition. En effet, Xiaomi prévoit également une version en céramique. En chine, le Mi 6 sera vendu environ 350 euros pour le modèle de 64 Go et 6 Go de RAM, 400 euros pour 128 Go et 6 Go de RAM et environ 420 euros pour 128 Go et 6Go de RAM et la version en céramique.