Xiaomi dévoile sa MI TV 4, une télévision plus fine qu’un iPhone

Fondé en 2010, Xiaomi vient de tenir sa première conférence au CES de Las Vegas et en a profité pour faire sensation en présentant sa première télévision à écran ultra plat, plus fine qu’un iPhone ou un smartphone. Xiaomi affirme que la TV MI TV 4 ne fait que 4,9 mm d’épaisseur.



Cette smart TV intègre un algorithme propre à Xiaomi qui analyse votre historique de recherche, afin de vous proposer des contenus susceptibles de vous intéresser. En outre, les composants intégrés qui assurent les performances de la TV peuvent être facilement enlevés pour les remplacer par d’autres, plus puissants. Enfin, et c’est un plus apporté par Xiaomi, le fabricant a décidé de livrer la MI TV 4 avec un Home Cinema indépendant afin de vous permettre de profiter d’un son Dolby Atmos 3D. C’est donc une offre complète que propose Xiaomi avec sa MI TV 4 qui sera disponible en 65 pouces avec le Home Cinema à environ 1800 euros. Des versions 49 et 55 pouces sont également annoncées, mais leurs prix restent pour l'instant inconnus.



Xiaomi n’a pas arrêté d’innover dans l’électronique domestique depuis sa création et la MI TV 4 rejoint ainsi la famille de ses nombreux appareils et objets connectés comme les réfrigérateurs, les aspirateurs autonomes, les vélos électriques autorétractables, les scooters et les drones.