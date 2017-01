Yahoo! disparaît, mais devient Altaba

Oubliez Yahoo!, on ne parlera désormais plus que d’Altaba. Ses activités Internet sont revendues à l’opérateur américain Verizon pour 4,5 milliards d’euros. Face à cette situation, le reste du groupe a choisi de changer de nom.

Apparue sur Internet en 1995, la marque Yahoo! fait aujourd’hui ses adieux. Marissa Mayer, PDG du groupe depuis 2012, n’y tient plus ses fonctions. Elle pourrait jouer un rôle dans l’intégration de l’activité chez Verizon.



Après l’absorption de la plus grande partie de son activité, Yahoo! (ou plutôt Altaba) va réduire de moitié son conseil d’administration et se concentrer sur le marché asiatique. Son nom n’est d’ailleurs pas étranger à cette nouvelle direction. Verizon a en effet laissé les 15 % que Yahoo! possède dans Alibaba ainsi que les 35,5 % dans Yahoo! Japan. De quoi favoriser le choix de l’appellation Altaba.

Moteur de recherche de référence dans les années 90, Yahoo! n'a pas résisté, comme tant d'autres, au rouleau compresseur Google. Il a alors diversifié ses activités avec Yahoo Answers, notamment. Son dernier (malheureux) coup d'éclat remonte à octobre 2016 où il confirme que 500 000 de ses comptes mails ont été piratés deux ans auparavant.

