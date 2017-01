Yi Dome mini caméra domestique à 49$

La YI Dome est une petite caméra de sécurité pour le domicile. Ingénieuse, elle peut filmer en HD et envoyer une vidéo de l’appartement vers un iPhone ou un téléphone Android. Mais elle peut aussi faire bien plus. La caméra se synchronise sur une application mobile gratuite offrant à l’utilisateur un large champ d’action. Ce dernier peut modifier l’inclinaison pour une plage de rotation horizontale de 345° et verticale de 115°. Il est également possible de contrôler à distance le zoom qui s’appuie sur un objectif grand-angle de haute définition (720p).

Le gadget dispose d’un microphone sensible avec un filtre antibruit ainsi que d’une mode Intercom et mains libres. Ce dernier permet aux deux parties de parler et d’écouter librement pour une flexibilité maximale. Alors que dans le mode Intercom, la prise de parole se fait dans un sens ou dans un autre, mais pas simultanément. L’utilisateur a le choix entre un stockage dans une carte micro SD ou dans le service Yi Cloud qui sera bientôt disponible. En tout cas, une capacité de 32GB peut déjà contenir jusqu'à 80 heures d’enregistrements vidéo en continu.

