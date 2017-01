Yo : l’appareil qui permet aux hommes d’analyser leur fertilité avec un smartphone

Yo est un petit appareil assez original qui permet aux hommes d’analyser leur sperme sans aller à l’hôpital. Il transforme le smartphone de l’utilisateur en un véritable microscope.



Faire une analyse de son sperme est parfois compliqué pour un homme. Il doit souvent se déplacer à l’hôpital et donner un échantillon de sa semence ce qui est loin d’être facile et confortable. C’est dans le but de donner plus de confort et de facilité qu’a été développé Yo.



Le système de fonctionnement d’Yo est très simple. Il suffit de prendre un échantillon de son sperme et de le placer sur une lame. Cette lame se glissera ensuite sur le smartphone afin de se connecter avec la caméra. Yo enregistrera ensuite une vidéo afin d’analyser cet échantillon grâce à un algorithme.



Yo déterminera la concentration et les mouvements des spermatozoïdes. Plus il y a de spermatozoïdes, plus l’homme a de chance d’être fertile. The Verge a interrogé un spécialiste de la fertilité qui a confirmé que Yo était efficace.



Yo est disponible dès maintenant en précommandes au prix de 49,95 dollars soit environ 46,5 euros.

>>>>>>>> Lire aussi : Les scientifiques peuvent désormais séquencer l'ADN avec un smartphone