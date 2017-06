Le YotaPhone 3 est prévu pour la fin de l’année

Le lancement du YotaPhone 3 serait finalement prévu plus tard cette année. Le nouveau smartphone a été officiellement annoncé par Yota Devices lors d’une exposition russo-chinoise dans la ville d’Harbin. Le YotaPhone 3 sortirait dans quelques mois soit trois ans après son prédécesseur le YotaPhone 2. Si les utilisateurs ont dû attendre autant de temps, ils risquent néanmoins d'être déçus puisque les spécificités du nouveau modèle ne seraient pas révolutionnaires.

Tout comme son prédécesseur, le YotaPhone 3 présenterait deux écrans, un à l’avant et un à l’arrière. Il est en effet doté d’un écran AMOLED de 5,5 pouces à l’avant et d’un écran de 5,2 pouces à l’arrière. La particularité des smartphones Yota est la présence de ce deuxième écran à l’arrière qui utilise de l’encre électronique et qui nécessite beaucoup moins de batterie.

Yota Devices n’a pas donné davantage de détails mais d’après certaines sources, l’appareil serait équipé du processeur Snapdragon 625 et d’Android Nougat. Le YotaPhone offrirait également 4 Gb de RAM, un port USB-C, deux emplacements pour carte SIM, un capteur photo de 12 mégapixels à l’arrière et un capteur photo de 13 mégapixels à l’avant.



Yota Devices devrait présenter son smartphone plus en détail l’été prochain.



