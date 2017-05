Young Sheldon : le petit génie de Big Band Theory s'offre un spin off

Sheldon Copper, le brillant physicien un peu énervant de la série Big Band Theory, va avoir droit à sa propre série TV. Mais il ne s'agira pas d'une énième suite où le personnage vivrait des aventures en solo, sans sa bande de copains. Young Sheldon racontera la jeunesse du personnage, de ses premières inventions et de sa famille en total décalage avec le petit génie.



La série se déroulera en 1989, à l'époque où Sheldon n'a encore que neuf ans. Pour incarner le rôle du jeune Sheldon Copper, CBS a recruté l'acteur Iain Armitage, que l'on a déjà aperçu dans la série Big Little Lies. L'acteur Jim Parsons, qui campe habituellement le rôle de Sheldon Copper, sera quant à lui en charge de la voix off qui raconte l'histoire. Aux commandes de la série, on retrouvera Chuck Lorre et Steven Molaro, qui assurent tous deux le succès de Big Band Theory depuis 2007.



CBS vient de dévoiler un premier trailer de la série, visible ci-dessous. Young Sheldon fera ses grands débuts dès le 25 septembre prochain sur la chaîne américaine CBS. Aucune date de diffusion en France n'a pour l'instant été annoncée.



