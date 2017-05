L'application YouTube se refait une beauté sur Android et iPhone

[MàJ du 31/05] Désormais, l’application YouTube verra ses onglets de navigation affichés non plus en haut de l’écran, mais en bas. « La mise à jour fournit une interface identique sur mobile et permet une navigation simplifiée dans l’application », explique Google sur les forums de YouTube.

Outre les trois onglets de navigations affichés en bas de l’écran, la mise à jour sépare également les rubriques « compte », accessible depuis votre avatar en haut de l'application, et « bibliothèque », dans un onglet dédié. Surtout, cette mise à jour vous permet de retrouver automatiquement votre progression dans chaque onglet, comme le précise YouTube : « Si vous déroulez le flux d’accueil, puis allez dans votre onglet d’abonnements et retournez sur l’accueil, vous retrouvez l’onglet tel que vous l’aviez laissé ». La mise à jour est d’ores et déjà disponible sur iOS et son déploiement est en cours sur l’application Android.

[Article du 04/04] Régulièrement, Google teste de nouvelles fonctionnalités pour son application YouTube sur Android. La dernière en date permet, comme sur la version Web, de voir des images de la vidéo en cours de lecture, simplement en appuyant sur la barre de lecture.

Si la fonctionnalité est présente depuis plusieurs années, la prévisualisation des vidéos YouTube pourrait prochainement faire son apparition sur la version Android du service. C’est en tous cas ce que semble indiquer une expérimentation en cours de la part de Google qu’a repérée le site spécialisé 9to5Google. Selon plusieurs lecteurs ainsi que des utilisateurs de Reddit, la version Android de YouTube permettrait désormais à certains privilégiés de voir des images fixes d’une vidéo en cours de lecture lorsque l’utilisateur fait défiler la barre de lecture en appuyant en amont ou en aval de là où il en est. Un bon moyen de savoir ce qui nous attend plus tard et éventuellement d’aller directement au moment le plus intéressant dans une vidéo particulièrement longue.

Par ailleurs, un autre test de la part de Google sur l’application YouTube sur Android consiste à refonder entièrement l’interface de navigation. En lieu et place des onglets en haut qui permettent d’accéder à ses abonnements, à son compte ou aux suggestions, Google testerait des onglets en bas de l’écran.

Comme toujours, il ne s’agit pour l’heure que de tests et rien n’indique que ces nouveautés arrivent un jour à tous les utilisateurs de YouTube sur Android.