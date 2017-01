YouTube : l'application devrait permettre de regarder des vidéos hors-ligne

Jeudi dernier, YouTube a commencé le déploiement d’une mise à jour de son application pour les smartphones Android. Celle-ci laisse entendre que le service permettra prochainement de consulter certains vidéos en mode hors-ligne. Ce jeudi, YouTube a mis à jour son application Android vers la version 12.03. Comme il le fait régulièrement, le site spécialisé Android Police s’est amusé à fouiller dans le code source de cette mise à jour pour voir quelles étaient les nouveautés apportées à l’application. Parmi les différentes fonctionnalités ajoutées, le site a repéré certaines lignes de codes indiquant l’arrivée prochaine de la possibilité de regarder des vidéos en mode hors-ligne.

« auto_offline_disabled_empty_message_text », avec cette simple ligne de texte, la version 12.03 de YouTube suggère l’arrivée du stockage en local des vidéos pour pouvoir les regarder plus tard en mode hors ligne, que ce soit dans le métro, dans l’avion ou dans une zone sans réseau. Comme l’explique Android Police, « YouTube va automatiquement sauvegarder les vidéos sur le smartphone d’un utilisateur chaque jour pour les lire hors-ligne ». Comme le précise le site Internet, cette fonctionnalité est d’ores et déjà présente sur l’application YouTube Music aux États-Unis et pourrait donc reprendre le même fonctionnement de téléchargement automatique en fonction des goûts et des préférences des utilisateurs. Elle n’est pas non plus sans rappeler le mode hors-ligne qui est arrivé sur Netflix fin novembre, même si dans le cas du service de VOD, le téléchargement est nécessairement manuel.

Android Police précise par ailleurs ne pas savoir quand la fonctionnalité sera réellement activée sur l’application ni comment seront sélectionnées les vidéos automatiquement téléchargées sur votre smartphone. On devrait en savoir davantage à ce sujet lors des prochaines mises à jour de YouTube sur Android.